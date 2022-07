Prefeitura do Rio oferece serviços a mais de mil moradores no Complexo da Penha - Foto: Divulgação

Prefeitura do Rio oferece serviços a mais de mil moradores no Complexo da PenhaFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2022 12:57 | Atualizado 24/07/2022 13:30

Rio- A Prefeitura do Rio atendeu, neste sábado (23), um total de 1.139 pessoas no Parque Proletário, no Complexo da Penha. A ação, que faz parte do programa Favela com Dignidade, realizou serviços de pavimentação, desobstrução de galerias, limpeza, iluminação e recuperação de praças, além de ter cadastrado moradores em vagas de emprego e repassado orientações sobre programas sociais.

A Secretaria de Ação Comunitária, em parceria com a Comlurb e com o apoio da Secretaria de Assistência Social, desmontou, na entrada da comunidade, uma área que era usada para o consumo de drogas, no entorno da Praça São Lucas. Cerca de 120 dependentes químicos ficavam no local.

A ação, realizada em dois dias, teve também apoio das associações de moradores do Parque Proletário, da Vila Cruzeiro, do Morro do Sereno, da 4 bicas, da Merindiba, da Caixa d’água e da Cascatinha, todas comunidades do complexo. Há muito tempo a população e lideranças reclamavam da aglomeração e da sujeira no entorno da quadra de esportes na principal praça, uma espécie de cartão de visitas do Parque Proletário.

"É importante que se diga que não se faz nada sozinho. Nem a Prefeitura, que está aqui desenvolvendo serviços de forma integrada com todas as secretarias, nem os moradores. As lideranças são importantes para que possamos, de fato, fazer a diferença", afirmou a secretária de Ação Comunitária, Marli Peçanha, que comandou as ações na comunidade ao lado do presidente da Associação do Parque Proletário, Erivelton Vidal Correia.

Cerca de 16 secretarias e órgãos públicos estiveram presentes na ação. A secretaria de Habitação realizou 148 cadastros para o Programa Federal Casa Verde e Amarela. Já a secretaria de Emprego e Renda cadastrou 119 moradores para vagas de emprego. Cerca de 120 pessoas procuraram o estande da Secretaria de Assistência Social, 81 delas para Cadastro Único e 39 para orientação sobre programas sociais, ações em conselhos tutelares e documentação.

A secretaria de Saúde vacinou 47 pessoas contra a Covid-19, a maioria para a segunda dose de reforço, e 41 contra a Influenza. Somadas às vacinas, ações de Saúde bucal, de orientação sobre Tuberculose, Tabagismo e Doenças Sexualmente Transmissíveis somaram 546 atendimentos. A secretaria da Ordem Pública (Seop) recebeu 40 pedidos de alvarás para comércios da região.