Acidente de moto deixa um morto em Jacarepaguá - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 24/07/2022 15:28

Rio- Um acidente de trânsito envolvendo uma moto deixou uma pessoa morta, na tarde deste domingo (24), na Estrada do Engenho D'água, próximo ao Park Shopping, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A vítima, que ainda não foi identificada, é um homem.

Testemunhas afirmaram que o condutor da moto teria colidido contra uma árvore. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionado às 12h28 para a remoção do corpo. Em nota, a Polícia Militar informou que ainda não tem informações sobre o acidente.