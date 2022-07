Tentativa de assalto a clientes de supermercado termina em tiroteio na Zona Oeste - Reprodução/Google Maps

Publicado 24/07/2022 10:01

Rio - Uma tentativa de assalto a clientes do supermercado Mundial, na Avenida das Américas, Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, terminou com um intenso tiroteio no estacionamento da unidade, na tarde deste sábado (23). Segundo a Polícia Militar, criminosos anunciaram o assalto e um policial militar que estava no local reagiu, ocorrendo o confronto. Não há informações de feridos.

Ao fim dos disparos, os assaltantes conseguiram fugir do estacionamento. Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram avisados sobre a ocorrência, mas quando chegaram ao endereço informado, só encontraram uma moto deixada pelos bandidos. O veículo foi apreendido e buscas foram realizadas na região.

O PM da reserva e uma das vítimas foram conduzidos à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) para prestar depoimento. Até o momento ninguém foi preso.

Procurado, o supermercado Mundial preferiu não se pronunciar sobre o ocorrido, mas garantiu que ninguém ficou ferido.