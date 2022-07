Marca de um dos disparos no muro de um casa da rua onde a festa aconteceu, em Realengo - Reprodução/TV Globo

Publicado 25/07/2022 12:32 | Atualizado 25/07/2022 13:30

Rio - Uma festa julina de rua acabou com três feridos após um tiroteio, na madrugada do último domingo (24), em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma das vítimas, identificada como Luciano, que foi baleada 4 vezes, segue internada em estado estável no Hospital Municipal Salgado Filho. Já as outras duas pessoas, identificadas como Gabriela e Thiago, foram feridas de raspão e liberadas no mesmo dia do Hospital Municipal Albert Schweitzer.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo a entrada de três pessoas feridas por disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Em entrevista ao "Bom dia Rio", da TV Globo, um comerciante local, identificado como Jamir, contou que a festa era privada e organizada por moradores da rua, mas um em determinado momento, três pessoas, entre elas um homem conhecido como 'Parazão', entraram sem serem convidadas.

"Ele [Parazão'] chegou um pouco alterado, com uma menina e um outro rapaz. Discussão aconteceu por causa de uma mesa. Ele queria colocar a garrafa dele em uma mesa que já estava ocupada. Eu estava fora, aí quando eu cheguei para separar a briga ele puxou a arma e fez vários disparos, atingindo um rapaz", revelou o comerciante.

De acordo com Jamir, a festa tinha cerca de 70 pessoas, entre elas crianças e idosos. "Ele só não matou o rapaz porque a arma dele travou. Ele ficou apertando o gatilho várias vezes, mas a arma travou", completou.

A ocorrência foi registrada e está sendo investigada pela 33ª DP (Realengo). De acordo com a distrital, o caso segue em apuração. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.