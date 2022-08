O vereador Gabriel Monteiro (PL) pode perder seus direitos políticos em caso de cassação de seu mandato - Arquivo / Sandro Vox / Agência O Dia

O vereador Gabriel Monteiro (PL) pode perder seus direitos políticos em caso de cassação de seu mandatoArquivo / Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/08/2022 09:37

Rio - O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vai realizar a leitura do relatório final do processo ético-disciplinar por quebra de decoro contra o vereador Gabriel Monteiro (PL) nesta terça-feira (2), às 14h.



Monteiro é investigado pela Câmara após diversas denúncias contra o parlamentar por estupro, assédio de diferentes tipos e por forjar vídeos na internet.



O anúncio da apresentação do relatório final foi feito pelo relator do processo, Chico Alencar (Psol), por meio de um vídeo nas redes sociais. Essa será a primeira reunião do grupo após o recesso parlamentar.



"Após meses de trabalho árduo no Conselho de Ética e mais de mil páginas de depoimentos, estamos chegando à etapa final desse processo ético-disciplinar. Foram muitos depoimentos, mais de mil páginas de transcrição que o conselho ouviu, acusações, defesa. Um processo rico, muito substantivo, que agora chega a sua etapa final. Isso é de interesse geral, público", disse o parlamentar.



A leitura será transmitida ao vivo pelas redes sociais de Chico Alencar.

— Chico Alencar (@chico_psol) July 29, 2022

Após a reunião de apresentação, a defesa de Gabriel Monteiro terá cinco dias úteis para apresentar suas alegações finais antes da votação do Conselho de Ética. Após o prazo, o relatório deve ser votado pelos sete membros.Caso o texto seja aprovado, o relatório será encaminhado à votação em plenário, podendo recomendar a cassação do mandato de Gabriel Monteiro. Para cassar os direitos políticos do youtuber, são necessários 34 votos entre os vereadores.Em caso de cassação, o parlamentar perde todos os seus direitos políticos e não pode voltar a concorrer em eleições. Porém, por conta do prazo de registro de candidaturas, ter seu mandato cassado pode não impedir que Monteiro concorra às eleições desse ano.Há pouco mais de um mês, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Monteiro por importunação sexual e assédio sexual. No início de julho, a Justiça do Rio aceitou a denúncia, tornando o youtuber réu no processo.A investigação apura crimes de assédio sexual e importunação sexual contra sua ex-assessora do parlamentar Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos, que alega ter sido vítima de Monteiro.Em uma reportagem feita pelo "Fantástico", da TV Globo, em março, ex-funcionários do vereador fizeram denúncias e relataram episódios de assédio moral e sexual e agressões físicas, além de tornarem público que alguns de seus vídeos das redes sociais foram forjados.Já em abril, Gabriel se tornou alvo de denúncias de estupro por três mulheres diferentes, que afirmam que a relação com o parlamentar iniciou sendo consentida mas acabou em violência. No mesmo mês, ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Civil para investigar o vazamento de vídeos íntimos com uma adolescente.Em maio, o vereador se tornou réu depois que a Justiça aceitou a denúncia feita pelo MPRJ por filmagem feita por ele de relações sexuais com uma adolescente, pelo mesmo caso em que se tornou alvo da operação policial.Na ocasião em que foi acusado de estupro por se envolver com uma menina menor de idade, os advogados de defesa de Monteiro se manifestaram."Os advogados do vereador Gabriel Monteiro afirmaram que o delegado Luis Maurício Armond declarou que a menor que aparece no vídeo confirmou em depoimento que disse ao parlamentar ter 18 anos e que há uma investigação em curso onde já se provou a ligação de Rafael Sorrilha com os ex-assessores que acusam Gabriel Monteiro, deixando claro que todas as denúncias foram motivadas pela prisão efetivada contra o empresário quando ele ofereceu dinheiro ao vereador para não divulgar a máfia dos reboques".