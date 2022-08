Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Começa hoje uma nova era para o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Os moradores de 22 bairros da Zona Oeste da capital e de 17 cidades do interior contam agora com uma nova companhia à frente do abastecimento de água e da coleta e tratamento do esgoto. A Rio+Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil — uma das maiores empresas do setor no país — e da Vinci Partners, é a nova responsável pelo serviço para 2,6 milhões de cidadãos das regiões do chamado bloco 3 da Cedae.

Dois meses antes do prazo previsto, a Rio+Saneamento agora assume a operação plena. Ao longo do contrato de concessão, serão feitos investimentos de R$ 4,7 bilhões, a maior parte na primeira década de vigência do acordo, uma vez que o objetivo é universalizar o serviço em até 11 anos. O valor será investido em obras de infraestrutura, de tratamento de esgoto e na manutenção das redes já existentes. Nas comunidades da Zona Oeste sem urbanização, serão investidos R$ 350 milhões para levar mais dignidade e serviço de qualidade. A concessionária também vai gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

— Vamos acompanhar a formação de uma geração inteira ao longo de 35 anos de concessão. Não estaremos ali somente para prestar o serviço e receber por isso. Faremos parte da vida daquelas pessoas, precisaremos estar integrados às suas necessidades e demandas para contribuir com o desenvolvimento econômico e social da região — afirma o presidente da Rio+Saneamento, Leonardo Righetto.

Na capital, a concessionária vai atuar na distribuição de água para a Zona Oeste — exceto para a região de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Vargens. Para os moradores de Itaguaí, Seropédica e Paracambi — municípios da Baixada Fluminense também abastecidos pelo sistema Guandu —, além da oferta de água, o trabalho incluirá o tratamento e coleta de esgoto. No caso dos 14 municípios do interior, além da distribuição da água e do esgoto, a concessão contempla a captação e produção de água.

O que muda e o que não muda para o consumidor

Para os moradores da Zona Oeste, nada muda em relação às contas. Neste mês, eles receberão um boleto com as logomarcas da Zona Oeste Mais Saneamento (concessionária que continua responsável pela coleta e tratamento de esgoto) e da Rio+Saneamento. Já nos municípios do interior, quem atualmente possui a conta da Cedae em débito automático precisa ficar atento. Não haverá transferência automática para a nova concessionária e os clientes deverão cadastrar a Rio+Saneamento em seu banco.

Não será necessário comprar novo hidrômetro: o equipamento será disponibilizado pela concessionária e ficará sob a guarda do cliente.

Atendimento

Com a chegada da Rio+Saneamento, os moradores de grande parte da Zona Oeste da capital e de outras 17 cidades fluminenses contarão com diferentes canais de comunicação com a concessionária. Um deles é pelo telefone, nos números 0800 772 1025 (Zona Oeste) e 0800 772 1027 (interior).

O aplicativo Cliente Rio+Saneamento conta com um chat interativo, e os clientes também podem acessar o site riomaissaneamento.com.br, onde encontrarão informações gerais sobre os serviços e os endereços das lojas de atendimento, e agenciavirtual.riomaissaneamento.com.br. Nas redes sociais, a Rio+Saneamento possui perfis ativos no Instagram e no Facebook para estreitar a comunicação com o consumidor e, assim, oferecer o melhor atendimento.

Área de atuação

A Rio+Saneamento atenderá aos 22 bairros cariocas da Área de Planejamento 5 (AP5), todos localizados na Zona Oeste: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.

No interior, os 17 municípios fluminenses são Bom Jardim, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, São Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras.