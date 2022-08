Morro do Fubá - Reprodução/redes sociais

Morro do FubáReprodução/redes sociais

Publicado 31/07/2022 19:46 | Atualizado 31/07/2022 20:37

Rio - Um intenso tiroteio leva pânico a moradores do Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio, desde o início da tarde deste domingo (31), entre os bairros de Cascadura e Campinho. Muitos estão trancados dentro de suas casas com medo de bala perdida.

Assustados, moradores estão registrando e compartilhando vídeos nas redes sociais nos quais é possível ouvir o barulho de vários tiros sendo disparados. Uma moradora comentou: "já faz quatro horas de tiroteio sem parar".

Não é possível sair e entrar na região. "Será que já acalmou? Estou presa na empresa querendo ir para casa", questionou uma moradora.

Ainda nas redes, moradores de regiões próximas do morro também relatam o barulho do intenso tiroteio. "Daqui de Bento Ribeiro dá para ouvir claramente os tiros do Morro do Fubá, em Campinho. Primeira vez que ouço tanto tiro à tarde", postou.

Procurada pela reportagem do O DIA, a Polícia Militar informou que "equipes policiais foram enviadas ao local e o policiamento foi intensificado no perímetro. Até o momento, sem registro de ocorrências".