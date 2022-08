Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 01/08/2022 10:14

Rio de Janeiro, XX de julho de 2022 – A Enel Distribuição Rio concluiu a obra de modernização da Subestação Entroncamento Araruama, localizada na região dos Lagos. A subestação, que atende diretamente os moradores de Araruama, ganhou uma nova saída de rede de distribuição de 15kV. A distribuidora investiu cerca de R$ 2 milhões no projeto, que vai beneficiar mais de 40 mil clientes da cidade.

“A partir dessa subestação, foi construído um novo alimentador, que é mais uma rede de distribuição para atender a população local. Essa iniciativa tem como objetivo aliviar a carga e melhorar a qualidade do fornecimento de energia para os nossos clientes. Hoje, se tivermos algum defeito na rede, uma menor quantidade de clientes será afetada por causa dessa divisão”, explica Rover França, responsável por Obras de Alta Tensão na Enel Distribuição Rio.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.