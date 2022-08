Samy Foaud Hammad morreu três meses após ter matado sua esposa, Ayend Cristine Hammad - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 01/08/2022 08:51 | Atualizado 01/08/2022 08:53

Rio - Samy Foaud Hammad, de 42 anos, preso pela morte da esposa Ayend Cristine Nascimento Hammad , morreu na última sexta-feira (29), em decorrência de um infarto. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o homem passou mal e foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu.

A morte de Samy ocorreu exatamente três meses após o crime que vitimou Ayend. Ele ficou internado por dois dias após sofrer um infarto na última quarta-feira (27). De acordo com o atestado de óbito, ele chegou a ficar na Sala Vermelha devido à gravidade da situação.

Samy estava preso desde o dia 30 de abril, um dia após cometer o crime, quando foi localizado em um hotel no Centro de Teresópolis, na Região Serrana.

A estudante de Pedagogia Ayend Cristine Hammad foi assassinada dentro do apartamento do casal, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Após o crime, Samy ainda teria enviado um aviso, por meio de um aplicativo de mensagem, informando que havia assassinado a mulher e deixado a chave na porta do apartamento.

O corpo de Ayend foi encontrado com o rosto desfigurado, por causa de agressões, e com sinais de estrangulamento.

Segundo o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 57 feminicídios e 143 tentativas de feminicídio no estado do Rio.