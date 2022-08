O incêndio ocorreu após o caminhão tombar na pista - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 01/08/2022 10:34 | Atualizado 01/08/2022 14:37

Rio- Um caminhão de combustível tombou e explodiu na BR-101, na altura de Silva Jardim, no interior do estado do Rio, na manhã desta segunda-feira (1º). O acidente matou o motorista do veículo.

As duas pistas da via ficaram totalmente interditadas, sem previsão de liberação por mais de quatro horas. Apenas no início da tarde que o fogo foi totalmente apagado. Até por volta das 14h30, as faixas da direita de ambos os sentidos foram liberadas. A informação foi confirmada pela Autopista Fluminense (Arteris), concessionária que administra o trecho da BR-101.

O caminhão transportava 35 mil litros de gasolina. Por conta disso a área precisou ser isolada. O acidente ocorreu por volta das 8h.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Ambipar, empresa especializada em atendimento de acidentes com produtos químicos, atuam no local. A recomendação é que os motoristas evitem a região.

Rotas alternativas

As equipes da Arteris sinalizam dois pontos de desvio na BR-101 para rotas alternativas, sendo:



- km 190 (Casimiro de Abreu): Entroncamento da BR-101 com a RJ-162, em Rio Dourado, sentido Rio das Ostras. Trajeto de 88km até retornar à rodovia em Silva Jardim.



- Km 236 (Silva Jardim): Entroncamento da BR-101 com a RJ140, acesso para Silva Jardim. Trajeto de 88km até retornar à rodovia em Casimiro de Abreu