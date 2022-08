Rio de Janeiro

Rio+Saneamento levará mais cidadania a 2,6 milhões de pessoas no estado

Os moradores de 22 bairros da Zona Oeste da capital e de 17 cidades do interior contam agora com uma nova companhia à frente do abastecimento de água e da coleta e tratamento do esgoto

