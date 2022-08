Morre aos 58 anos o empresário João Paulo Diniz - Divulgação

Publicado 01/08/2022 07:47 | Atualizado 01/08/2022 07:59

Rio - Morreu no fim da noite de domingo (31), o empresário João Paulo Diniz, de 58 anos, filho de Abilio Diniz, um dos fundadores do Grupo Pão de Açúcar, em Paraty, na Costa Verde do Rio. Ele sofreu um infarto em casa e foi encontrado pela família já sem vida. A assessoria de imprensa da família Diniz confirmou a morte e pediu respeito neste momento de luto. "A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil."



Triatleta amador e um grande incentivador da prática de esportes, o investidor em setores de restaurantes e academias por todo o Brasil estava em Paraty, em um condomínio na Praia das Laranjeiras, para competir em uma prova de prova de triathlon. Ao lado do triatleta Juraci Moreira, o empresário nadou e remou por 13 km. Nas redes sociais, o atleta chegou a comemorar a resistência física de João Paulo.

Na última semana, o empresário também havia acabado de anunciar a SIGA Latim America, uma expansão continental da SIGA (Sport Integrity Global Alliance), coalizão líder mundial em integridade no esporte. "Ontem foi um dia muito importante para o esporte. Faltando exatos 2 anos dos próximos Jogos Olímpicos, lançamos a SIGA. A nova organização conta com o apoio do Pacto Pelo Esporte, do qual sou Presidente, e chega para promover ainda mais as práticas de transparência, integridade e boa governança. A ideia é que uma coalizão internacional possa fortalecer ainda mais uma coalizão nacional. Um momento histórico para o esporte!", comemorou.

Tragédia em 2001

Em 2001, João Paulo foi vítima de um acidente aéreo, no litoral de São Paulo, que deixou a então namorada, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto mortos. O helicóptero no qual estava o empresário caiu. Ele e o copiloto conseguiram sobreviveram, após nadarem até a praia.

O local e horário do enterro ainda não foram divulgados pela família Diniz.