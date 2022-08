Sepultamento de Caio Souza, morto em uma praça em Duque de Caxias, comoveu amigos e familiares nesta segunda-feira - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/08/2022 18:49 | Atualizado 01/08/2022 19:03

Rio - O corpo de Caio Luiz de Souza Leme, 23 anos, morto por um ataque a tiros durante uma festa em Gamacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi sepultado nesta segunda-feira (1º), no Cemitério Nossa Senhora De Belém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cerimônia reuniu familiares e amigos próximos do jovem.



Um amigo de Caio, que não quis ser identificado, cobrou justiça pela morte do jovem. Ele defendeu que o rapaz não tinha envolvimento com facções criminosas. "Caio só havia saído para comprar um lanche. Ele era um garoto alegre, que se dava bem com todo mundo e que não fazia parte de nenhuma facção. Ele era um rapaz bom e trabalhador. Mais um inocente perdeu a vida sem ter o menor envolvimento com nada, os envolvidos têm que pagar pelo que fizeram. Trabalhador não levanta bandeira para facção, apenas trabalha", afirmou.Segundo testemunhas, a motivação do ataque que resultou na morte de Caio foi uma música com letra enaltecendo uma facção rival . O grupo comemorava um aniversário na Praça Rio Branco quando criminosos passaram de carro atirando em direção aos jovens.O delegado André Cavalcantti, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), explicou que há outras linhas de investigação, mas elas só serão divulgadas com a conclusão do inquérito.Cinco jovens estão internadas no Hospital Adão Pereira Nunes, no Jardim Primavera, e três deram entrada no Hospital Moacyr Rodrigues do Carmo, no Parque Beira Mar, no município da Baixada Fluminense. Além de Caio, o crime resultou na morte de Eduarda de Paula Almeida, de 15 anos . Ele foi sepultado no fim da tarde de domingo (31), no Cemitério Tanque do Anil, em Duque de Caxias.