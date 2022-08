Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, já é considerado foragido da Justiça - Divulgação

Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, já é considerado foragido da JustiçaDivulgação

Publicado 01/08/2022 20:01

Rio – O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (1), um cartar para ajudar nas investigações que levem a localização e prisão de Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos. O homem, considerado foragido da justiça, é o principal suspeito da morte do advogado Victor Stephen Coelho, de 27 anos, morto a facadas, no Cento do Rio.

Victor Coelho, que completaria 28 anos, nesta segunda, foi morto a facadas nas imediações da Praça da República, no Centro do Rio, durante a madrugada do dia 23 do mês passado. O corpo foi encontrado em uma área perto da estação Saara do VLT, em frente à entrada lateral do Campo de Santana.

Segundo testemunhas, Victor havia saído para se divertir com amigos do escritório de advocacia para comemorar um aniversário, foi vítima de um assalto quando estava se encaminhando para voltar para casa. Imagens das câmeras de segurança registraram a imagem dele caminhando ao lado do homem que o matou. Após ser atacado, o criminoso ainda levou sua carteira e o celular.

Contra Wilson de Oliveira, foi expedido um mandado de prisão pela 29ª Vara Criminal da Capital do Tribunal do Rio de Janeiro pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), com pedido de prisão temporária. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está encarregada do caso e do inquérito criminal.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a identificação dos envolvidos, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849 – 6099

(21) 2253 – 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados(mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.