Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homícidio em Minas GeraisReprodução / Polícia Civil

Publicado 01/08/2022 21:50 | Atualizado 01/08/2022 22:09

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (1), um suspeito de tentar matar um homem durante um churrasco no município de Vespasiano, Minas Gerais, no dia 27 de março. O homem, identificado como Thiago Gil, foi encontrado na Região Central do Rio. Ele responde por tentativa de homicídio por motivo fútil.

Thiago teria agredido Gilberto Francisco da Costa, 50 anos, com uma barra de madeira após a vítima já ter perdido a consciência. Gilberto ficou internado por três dias em uma unidade de tratamento intensivo.

Após o crime, Thiago teria fugido para o Rio de Janeiro e se instalado no Morro da Chacrinha, na Praça Seca. O suspeito será encaminhado à Justiça para audiência de custódia. O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República). A 4ª DP disponibiliza número de Disque Denúncia: 21 2332-5258. Todas as informações são sigilosas.