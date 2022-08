Suspeito chega a mostrar a faca usada no crime para outra pessoa em estação de VLT no Centro - Reprodução

Publicado 01/08/2022 20:58 | Atualizado 01/08/2022 21:00

Rio - O homem suspeito de matar o advogado Victor Stephen, de 27 anos, no último dia 23, f. As imagens mostram o suspeito Wilson José Câmara de Oliveira, de 37 anos, mostrando uma faca para um homem na estação de VLT Saara, onde o crime aconteceu.Wilson, que teve seu cartaz divulgado pelo Disque Denúncia , é considerado foragido da Justiça. Ele é flagrado nas imagens na estação de VLT, onde conversa com algumas pessoas, incluindo Victor. Antes de matar o advogado, o suspeito chega a mostrar a faca para outro homem com quem conversa na estação.Os registros foram feitos no fim da noite do último dia 22, pouco tempo antes de Victor ser assassinado a facadas. A arma branca está escondida sob a jaqueta usada pelo suspeito.

Ainda segundo as imagens, é possível ver Wilson caminhando ao lado de Victor momentos antes do assassinato. Nas imagens, eles parecem conversar e o advogado chega a acompanhar o suspeito pela rua próxima à Praça da República, nas imediações da estação de VLT do Saara.Segundo investigações, Wilson teria matado Victor para roubar seus pertences. O suspeito é alvo de um mandado de prisão temporária expedido pela 29ª Vara Criminal da Capital do Tribunal do Rio de Janeiro pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).Victor Stephen havia saído do escritório de advocacia onde trabalha para comemorar um aniversário. Na volta para casa, o crime aconteceu. O corpo do advogado, que iria completar 28 anos nesta segunda-feira (1), foi encontrado na estação de VLT do Saara.