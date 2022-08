Falta d'água deve atingir 33 bairros, sendo 30 da Zona Norte e três da Zona Oeste - Meramente Ilustrativa

Publicado 01/08/2022 21:22

Rio - Um reparo programado pela Cedae para a madrugada desta terça-feira (2) vai causar a redução de abastecimento em 33 bairros das zona Oeste e Norte do Rio e três cidades da Baixada Fluminense. Segundo a companhia, a manutenção será feita em adutora de água do Sistema Ribeirão das Lajes, em Gericinó, na Zona Oeste, e pode pode levar até três dias.

A redução no abastecimento começa às 3h da madrugada desta terça-feira e deve seguir até a madrugada da próxima quinta-feira (5). Durante a manutenção, o fornecimento de água ficará parcialmente reduzido em bairros da Zona Oeste (Vila Militar, Bangu e Deodoro) e municípios de Paracambi, Seropédica e Itaguaí. Além de 33 bairros da Zona Norte.

Regiões afetadas:

Benfica,

Bento Ribeiro,

Bonsucesso,

Caju,

Catete,

Catumbi,

Centro,

Cidade Nova,

Complexo do Alemão,

Estácio,

Flamengo,

Gamboa,

Glória,

Guadalupe,

Higienópolis,

Honório Gurgel,

Ilha do Governador,

Lapa,

Manguinhos,

Maré,

Segundo a Cedae, que faz a manutenção em parceria com a Rio+Saneamento, imóveis com caixas d'água ou cisternas não devem ser afetados pela redução. No caso dos imóveis sem o reservatório, a indicação é economizar água.