Material usado para fraude bancária apreendido pela Polícia Federal durante operação 'Não Seja Um Laranja' - Divulgação

Material usado para fraude bancária apreendido pela Polícia Federal durante operação 'Não Seja Um Laranja'Divulgação

Publicado 02/08/2022 10:27

Rio - A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (2), a Operação 'Não Seja um Laranja', para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do país. No Rio, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo eles dois em Santa Cruz e três no Recreio dos Bandeirantes, bairros da Zona Oeste da capital, além de um em Três Rios, no Sul do estado.

Policiais Federais vão as ruas cumprir seis mandados de busca e apreensão no Rio durante Operação 'Não Seja Um Laranja', que combate fraudes bancárias eletrônicas.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/pvx9NA2JnE — Jornal O Dia (@jornalodia) August 2, 2022

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos no total 43 mandados de busca e apreensão em 12 estados (Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além de RJ) e no Distrito Federal. A operação conta com apoio das polícias Civil do Distrito Federal, Pará e São Paulo.



Aumento do número de 'laranjas'

Nos últimos anos, a Polícia Federal afirma que detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais "emprestam" suas contas bancárias, mediante pagamento. Este "lucro fácil", com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas, no jargão policial, como "laranjas".



A PF alerta a sociedade que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano considerável aos cidadãos, quer pelo potencial ofensivo deste tipo de conduta delitiva, a qual tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas, como também pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros.



Os investigados podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica, cujas penas podem somar mais de 20 anos de prisão.



Tentáculos



A ação é resultado de mais uma iniciativa da Força-Tarefa Tentáculos, instituída pela Polícia Federal para a repressão a fraudes bancárias eletrônicas, a qual envolve esforço cooperativo e integração com as Polícias Civis e as instituições bancárias, por meio da Febraban.

Destaca-se o apoio operacional da Unidade Especial de Investigação a Crimes Cibernéticos, a qual iniciou as atividades recentemente e já tem participação em sua segunda operação de grande porte.