Publicado 02/08/2022 12:38 | Atualizado 02/08/2022 13:01

Rio - Uma ação conjunta entre a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 300 quilos de maconha no começo da manhã desta terça-feira (2), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura de Angra dos Reis, na Costa Verde. Três pessoas foram presas na ação.

PRF e Polícia Civil apreendem 300kg de maconha que ia do Rio para São Paulo, na BR-101. Três homens foram presos



De acordo com as investigações, o carro usado pelos criminosos foi roubado por dois homens armados no dia 22 de julho em Madureira, na Zona Norte do Rio, e estava sendo usado com placas clonadas de outro veículo na tentativa de despistar os policiais. A droga era transportada em fardos que estavam no porta-malas e no interior do veículo e seguia de São Paulo para a capital fluminense.