O delegado foi assaltado na esquina da Rua Frei Henrique com a Avenida Dom Helder Câmara, em Piedade, na Zona Norte. - Google Street View

O delegado foi assaltado na esquina da Rua Frei Henrique com a Avenida Dom Helder Câmara, em Piedade, na Zona Norte.Google Street View

Publicado 02/08/2022 16:02 | Atualizado 02/08/2022 16:06

Rio- A Polícia Civil tenta identificar os criminosos que assaltaram o delegado Geovan Salomão de Omena, adjunto da 27ª DP (Vicente de Carvalho), no último sábado (30), na esquina da Rua Frei Henrique com a Avenida Dom Helder Câmara, em Piedade, na Zona Norte.



O delegado teve o carro, a arma e a carteira roubados, enquanto estava com a esposa comprando uma lanche em uma lanchonete da região. Eles foram abordados por três criminosos armados.

Delegado da Polícia Civil do Rio Geovan Salomão de Omena, adjunto da 27ª DP Reprodução



Logo depois, o carro foi encontrado na Rua Pompilho de Albuquerque, no bairro Encantado, também na Zona Norte. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade). De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e diligências estão sendo realizadas para identificar e prender os autores do crime. Logo depois, o carro foi encontrado na Rua Pompilho de Albuquerque, no bairro Encantado, também na Zona Norte. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade). De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e diligências estão sendo realizadas para identificar e prender os autores do crime.