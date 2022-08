O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) - Divulgação

Publicado 02/08/2022 17:13

Rio - Um policial militar e sua esposa foram baleados, na madrugada desta terça-feira (2), por um grupo de homens encapuzados enquanto frequentava um bar em sua folga em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O casal foi encaminhado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

De acordo com policiais do 12°BPM (Niterói), o policial reagiu aos disparos ocorrendo confronto contra os suspeitos. Após o confronto, os homens fugiram do local em um veículo que, posteriormente, foi encontrado por agentes que realizavam patrulhamento de rotina na região de Ponta Negra, em Maricá.

No automóvel, os policiais encontraram uma pistola, carregadores e munições. Os envolvidos no crime seguem foragidos. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá).