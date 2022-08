Caso aconteceu na Rua Professor Heitor Carrilho, na esquina com a Rua José Linhares - Divulgação

Publicado 02/08/2022 18:37 | Atualizado 02/08/2022 18:51

Rio - Cinco homens ficaram feridos em um acidente na tarde desta terça-feira (02), no Centro de Niterói, Região Metropolitana. Três deles são policiais militares do programa Segurança Presente. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima.



Segundo a PM, os policiais estavam em perseguição contra criminosos que dirigiam um carro roubado. Na ação, a moto dos policiais colidiu com a viatura, na Rua Professor Heitor Carrilho, na esquina com a Rua José Linhares. Além dois policiais, dois pedestres foram atingidos.



O Corpo de Bombeiros do 3º Grupamento de Bombeiros (GBM) Niterói foi acionado às 15h35. As vítimas são todas homens e foram identificadas como: Fidélis Filho, de 46 anos; Denilson Santos, de 50, e os policiais militares Diego Pereira, de 36 anos; Luis Pinto, de 42; e Bruno Silva, de 26.

O PM Luis Pinto já recebeu alta. Os demais apresentam quadro de saúdel estável.