Confecção dos tapetes de sal na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 02/08/2022 18:42

Nos dias 3, 4 e 5 de agosto acontecerá o primeiro Mutirão PopRuaJud na capital fluminense. O evento, organizado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), será na Catedral Metropolitana de São Sebastião (Avenida Chile, 245), sempre das 9 às 15 horas. A ação contará com instituições do poder público federal, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil, para oferecer diversos serviços à pessoas em situação de rua, como: alimentação, corte de cabelo, banho, assistência à saúde e odontológica. Também haverá a emissão de documentos, como, por exemplo, certidão de nascimento, identidade, CPF e certificado reservista.



Durante o mutirão, será possível requerer administrativamente benefícios previdenciários e parcelas como o Auxílio Brasil, FGTS e seguro desemprego. Caso o pedido administrativo seja negado, o solicitante será encaminhado à Defensoria Pública da União, que também estará presente, para propor ação em favor do atendido, no mesmo dia, na Justiça Federal.



Também estarão presentes a Justiça Estadual, Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral para prestar orientações.