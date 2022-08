Polícia Militar prende homem que transportava garrafas de lança-perfume na Avenida Brasil - Divulgação/ PMERJ

Publicado 02/08/2022 21:09

Rio - Policiais do 22º BPM (Penha) prenderam, no início da noite desta terça-feira (2), um homem que estava transportando 200 garrafas para armazenar lança-perfume em uma moto na Avenida Brasil. O criminoso, que não teve a identidade divulgada, foi parado em uma abordagem policial na altura de Manguinhos, na Zona Norte do Rio.



Os agentes também encontraram 60 latas de gás e um tablete de cocaína com ele. O material foi apreendido e o homem levado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência foi registrada.