A vítima está em estado grave após ser baleada dentro de um carroMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 30/08/2022 08:51 | Atualizado 30/08/2022 13:05

Rio - Um homem, identificado como Belmiro da Silva, comerciante de 73 anos, foi baleado na cabeça dentro durante uma tentativa de assalto na Rua Verna de Magalhães, número 11, no Engenho Novo, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (30). O local fica próximo a uma unidade do Colégio Pedro II. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde é considerado grave.

Belmiro Dias da Silva, de 73 anos, ia para o trabalho, quando foi vítima de uma tentativa de assalto, no Engenho Novo Reprodução



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Tijuca foi acionado para atender a ocorrência às 6h55. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho. No veículo, é possível ver uma marca de tiros no para-brisa do lado do motorista, enquanto o vidro da janela do banco do passageiro, do mesmo lado, está completamente quebrado. O carro é do modelo Jeep Compass.

Segundo uma testemunha que estava próxima ao fato e preferiu não se identificar, foram, ao menos, dois disparos. A localidade seria muito insegura e de pouco policiamento.

"Não consegui ver a ação em si, mas ouvi, pelo menos, dois tiros. Acredito que ele estivesse sozinho no carro. Essa é uma área perigosa. A gente se sente exposto. Rogo pela saúde desse homem e pela família dele. Na nossa cidade, a gente sai de casa e não sabe se volta", disse.

Na porta do Hospital, o bancário Alex Lopes, filho da vítima, falou com a reportagem, enquanto aguardava maiores informações do estado de saúde do pai. Alex contou que, pela hora, acredita que Belmiro estivesse indo trabalhar, quando foi rendido e soube do fato pela televisão.

O bancário Alex Lopes aguarda informações do estado de saúde do pai, Belmiro da Silva, comerciante de 74 anos, baleado durante suposta tentativa de assalto no Engenho Novo Marcos Porto / Agência O Dia

"O estado de saúde dele é grave, segundo os médicos. Reconheci pela imagem do carro. Tentei ligar para ele, mas, logicamente, não consegui contato e corri para cá ter informações. É mais um caso de violência. Ano passado, eu mesmo fui assaltado duas vezes, uma com a arma na minha cabeça. Eu, sinceramente, não sei onde vamos parar", desabafou.



Uma pistola foi apreendida no local. Equipes do 3º BPM (Méier) e da UPP São João intensificaram o policiamento na região.

De acordo com o delegado Alessandro Petralanda, titular da 25ª DP (Engenho Novo), Belmiro foi alvo de uma tentativa de assalto que culminou com seu ferimento. A perícia já foi feita no local e diligências estão sendo realizadas para identificar os autores do crime.