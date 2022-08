Cariocas aproveitaram o dia ensolarado para fazer atividades ao ar livre, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul - Marcos Porto / Agência O Dia

Rio - Comemorando o fim das chuvas e do céu nublado do começo da semana, cariocas aproveitaram a quarta-feira (31) de tempo estável e sem previsão de chuva, que amanheceu no Rio, para sair e fazer atividades ao ar livre. A Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, recebeu os que queriam aproveitar o famoso "solzinho de inverno". Segundo o Climatempo, a mínima é de 11ºC, e a máxima pode chegar a 25ºC. Apesar do inverno estar próximo do fim, o frio continua a fazer visitas esporádicas pela cidade.





Com recorde superado a cada mês, o Rio registrou a segunda temperatura mais baixa do ano na estação Vila Militar, na Zona Oeste, às 06h, que marcou 11,3ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), perdendo apenas para o dia 28 de junho , que chegou a 10,9ºC, no mesmo local.

De acordo com o Climatempo, a quinta-feira (1º) seguirá sem previsão de chuva. O dia será ensolarado e com céu limpo, com mínima de 11ºC e máxima de 27ºC.



Quem vai aproveitar o Rock In Rio deve ficar atento. O tempo seguirá firma na sexta-feira (2), com as temperaturas subindo e a máxima podendo chegar a 31ºC. No sábado (2), a temperatura continua subindo, chegando a 33ºC. Apesar do sol, as nuvens vão aumentar ao longo do dia e à noite podem ocorrer pancadas de chuva.



No domingo (4), a mudança de tempo é brusca. A chuva não pensa em dar trégua e as temperaturas vão cair. A mínima será de 17ºC e a máxima de 22ºC. O tempo seguirá assim até a segunda-feira (5), quando o sol volta a aparecer timidamente.