O céu vai variar de nublado a parcialmente nublado durante a semana - Arquivo Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/06/2022 11:09 | Atualizado 28/06/2022 13:35

Rio - A cidade do Rio registrou a madrugada mais fria do ano, nesta terça-feira (28). A temperatura de 10,9º C ocorreu na Vila Militar, na Zona Oeste, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior era de 11,1 °C. As informações são da meteorologista do instituto, Marlene Souza.

O Alerta Rio, sistema de meteorologia do município do Rio, também teve recorde de temperatura nesta madrugada em 2022. Na estação do Alto da Boa Vista foi constatado 11º C, às 5h. No ano passado, o menor registro foi de 12,2°C, às 6h, no mesmo local.

Nesta terça-feira, no entanto, a temperatura pode chegar a 29º C. Ainda acordo com a previsão do Alerta Rio, um sistema de alta pressão manterá o tempo firme, que seguirá sem probabilidade de chuva até o próximo sábado.

Nesta quarta-feira, o dia deverá amanhecer parcialmente nublado, com máxima de 31º C e mínima de 14º C. Além disso, os ventos podem apresentar um aumento de intensidade, indo de moderados a fortes. Na quinta, as temperaturas voltam a apresentar um declínio com máxima de 27º C e mínima de 14º C, apresentando ventos fracos a moderados.

Ainda segundo o órgão, de sexta-feira a sábado o céu deve apresentar poucas nuvens e as temperaturas se manterão estáveis, entre a máxima de 30º C e mínima de 12º C. Os ventos seguirão moderados ao longo desses dias.

"Dias de inverno, com poucas nuvens e pouco vento, possibilitam a ocorrência de temperaturas mais baixas. Para os próximos dias, de acordo com a previsão, haverá condições para que isso [temperaturas mais baixas] aconteça", afirmou o meteorologista-chefe do sistema, Nilton Moraes.