RJ - Volta a circular na manhã desta segunda-feira (15), a linha de ônibus 229 (Usina- Castelo). Praça Sans Pena, zona norte do Rio de Janeiro. - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

RJ - Volta a circular na manhã desta segunda-feira (15), a linha de ônibus 229 (Usina- Castelo). Praça Sans Pena, zona norte do Rio de Janeiro.Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 31/08/2022 18:47 | Atualizado 31/08/2022 19:22

Rio – A prefeitura do Rio informou, nesta quarta-feira (31), o retorno de mais sete linhas de ônibus para o mês de setembro. Com isso, serão 54 linhas restabelecidas desde o acordo judicial firmado no dia 1º de junho entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público (MPRJ). Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a linha 254 (Madureira x Candelária) começa a circular já nesta quinta-feira (1).



O plano operacional tem o objetivo de regularizar gradualmente o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade. Conforme estabelecido no acordo, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,05, os consórcios receberão um valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A Prefeitura do Rio vai atestar a quilometragem rodada por meio de GPS.



fotogaleria

Sete linhas que começam a operar em setembro:



CONSÓRCIO SANTA CRUZ



809 (Sagrado Coração x Santa Cruz): Quinta-feira (08)



833 (Maguariba x Campo Grande): Sexta-feira (26)



CONSÓRCIO INTERNORTE



254 (Madureira x Candelária): Quinta-feira (01)



915 (Bonsucesso x Aeroporto Internacional): Segunda-feira (19)



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA



785 (Cascadura x Coelho Neto): Segunda-feira (12)



678 (Méier x Vila Valqueire): Segunda-feira (19)



CONSÓRCIO INTERSUL



012 (Rodoviária x Castelo, via Lapa): Segunda-feira (12)



Plano operacional da linha 254 (Madureira x Candelária):



Segundo o planejamento atual, a linha deve cumprir quatro viagens diárias de ida pela manhã, com intervalo médio de 30 minutos e quatro viagens diárias de volta à tarde, com intervalo médio de 45 minutos nos horários de pico.



Itinerário:



IDA: Rua Antônio de Abreu, Rua Guarapari, Estrada do Portela, Rua Firmino Fragoso, Rua Carolina Machado, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Cantilda Maciel, Rua Macedo Braga, Rua da Abolição, Rua Mário Carpenter, Rua Angelina, Rua Goiás, Rua Arquias Cordeiro, Rua Souza Barros, Rua Silva Freire, Rua da Bela Vista, Avenida Marechal Rondon, Rua São Francisco Xavier, Avenida Maracanã, Avenida Presidente Castelo Branco, Rua Teixeira Soares, Praça da Bandeira, Rua Mirabeau Souto Uchoa, Viaduto dos Fuzileiros, Avenida Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas



VOLTA: Avenida Presidente Vargas, Rua Primeiro de Março, Avenida Presidente Vargas, Viaduto dos Marinheiros, Praça da Bandeira, Avenida Osvaldo Aranha, Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Professor Manoel de Abreu, Rua Radialista Waldir Amaral, Rua São Francisco Xavier, Rua Vinte e Quatro de Maio, Rua Silva Freire, Rua Propícia, Rua Capitão Rezende, Rua Aristides Caire, Rua Castro Alves, Rua Getúlio, Rua Cirne Maia, Rua Honório, Rua Piauí, Rua Doutor Padilha, Rua das Oficinas Jornalista Luiz Mendes, Rua José dos Reis, Rua Bento Gonçalves, Rua Guilhermina, Rua Teixeira de Azevedo, Rua da Abolição, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua Cerqueira Daltro, Rua Florentina, Rua Itamarati, Rua Miguel Rangel, Rua Bornéo, Rua Carvalho de Souza, Avenida Ministro Edgard Romero, Estrada do Portela, Rua Manuel Marques, Rua Antônio de Abreu.



47 linhas que já iniciaram a operação:



CONSÓRCIO SANTA CRUZ: 808 (Salim x Campo Grande); 741 (Sulacap x Bangu); 743 (Sulacap x Bangu); 870 (Sepetiba X Santa Cruz); 871 (Pingo d`Água x Estação Cesarão III - Via Sepetiba); 822 (Campo Grande X Corcundinha); 849 (Campo Grande X Base Aérea de Santa Cruz); 845 (Cantagalo X Campo Grande), 892 (São Benedito X Santa Cruz), 851 (Campo Grande X Escola Amazonas), 388 (Cesarão x Candelária), 893 (Jardim Palmares x Campo Grande), 899 (Barra de Guaratiba X Terminal Recreio), 885 (Santa Cruz X Mato Alto - via Pedra de Guaratiba) e 825 (Campo Grande X Jesuítas).



CONSÓRCIO INTERNORTE: 311 (Engenheiro Leal x Candelária); 685 SVB (Irajá x Méier); 922 (Tubiacanga X Fundão - Via Portuguesa); 925 (Rio Galeão X Bancários), 778 (Pavuna X Cascadura - Via Estrada de Botafogo), 665 SVA (Pavuna X Saens Peña), 349 (Rocha Miranda X Castelo), 669 (Pavuna x Méier), 951 (Vicente de Carvalho x Vista Alegre), 277 (Rocha Miranda X Candelária), 665 SVB (Pavuna X Saens Peña - via Barros Filho) e 669 SV (Pavuna X Méier - via Costa Barros).



CONSÓRCIO TRANSCARIOCA: 990 (Merck x Joatinga); 987 (Gardênia Azul x Pechincha); 881 (Alvorada X Taquara - Via Curicica e Camorim); 817 (Piabas X Terminal Recreio), 651 (Méier X Cascadura), 652 (Méier X Cascadura), 831 (Colônia x Taquara), 865 (Pau da Fome x Taquara) e 709 (Cascadura X Amarelinho).



CONSÓRCIO INTERSUL: 010 (Bairro de Fátima x Central); 435 (Grajaú x Gávea); 014 (Paula Matos X Castelo); 104 (São Conrado x Rodoviária), 201 (Santa Alexandrina X Castelo); 448 (Maracaí X São Conrado), 603 (Usina x Saens Peña), 626 (Saens Peña x Muda), 157 (Gávea-Castelo, via Fonte da Saudade), 605 (Vila Isabel x Saens Peña, via Maracanã) e 229 (Usina X Castelo).