Notas falsas apreendidas pelos agentes da Polícia Federal - Divulgação

Publicado 31/08/2022 19:00 | Atualizado 31/08/2022 19:11

Rio - Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos em flagrante por aquisição de moeda falsa na tarde desta quarta-feira (31) no bairro de Pedra da Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Os suspeitos, que não tiveram as identificações reveladas, estavam com 15 notas falsas, que totalizavam R$ 1 mil.

Segundo a Polícia Federal, a prisão aconteceu no momento em que a dupla recebia um pacote com as cédulas. Foram apreendidas cinco notas de R$ 100 e dez notas de R$ 50. Ainda de acordo com a PF, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi detido logo em seguida. Os policiais constataram que ele cumpria regime semiaberto por conta de uma condenação de nove anos de prisão por roubo.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), na Superintendência da PF. Eles serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A pena pelo crime de aquisição de moeda falsa pode chegar a 12 anos de prisão.