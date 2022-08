Rio de Janeiro

Moradores do Morro do Fubá denunciam cobrança de taxa da milícia via Pix: 'Não aguentamos mais'

Uma faixa foi colocada na comunidade pedindo ajuda das autoridades para intervir. Região passou a ser conhecida como 'Fubaquistão' por conta dos frequentes confrontos entre milicianos e o Comando Vermelho

Publicado 31/08/2022 13:03 | Atualizado há 41 minutos