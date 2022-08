Quinze bicicletas da Bike Rio são recuperadas pelo Segurança Presente na Lapa - Divulgação

Publicado 31/08/2022 12:44 | Atualizado 31/08/2022 12:45

Rio - Agentes do Segurança Presente da Lapa recuperaram um veículo roubado que transportava 15 bicicletas da Bike Rio, perto do Campo de Santana, no Centro do Rio, na noite desta terça-feira (30).



Os policiais foram informados sobre o roubo do carro e imediatamente iniciaram as buscas pela região. O automóvel foi encontrado com a chave na ignição, na altura da Rua Marquês de Pombal.

O motorista relatou ter sido rendido por dois homens armados, que o coagiram a realizar um pix no valor de R$ 850 e depois levaram seus dois celulares. Ele foi até a 5ª DP (Centro), onde foi feito o registro de extorsão mediante sequestro.