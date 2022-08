62kg de cocaína apreendidos pela Polícia Federal no Aeroporto Santos Dumont - Divulgação

Publicado 31/08/2022 12:40 | Atualizado 31/08/2022 12:52

Rio - A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu em flagrante um nigeriano transportando 62 kg de cocaína no Aeroporto Santos Dumont, na noite desta terça-feira (30).



O suspeito, que tinha como destino a cidade de Lagos, na Nigéria, passando pelo Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estava com a droga escondida dentro de duas malas. O conteúdo foi misturado com corantes, imitando chocolates, açafrão, gengibre e maca peruana, tudo em pó.