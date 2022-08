Arma, celular e rádio transmissor apreendido com o suspeito - Reprodução

Arma, celular e rádio transmissor apreendido com o suspeitoReprodução

Publicado 31/08/2022 12:24 | Atualizado 31/08/2022 12:32

Rio - Um homem, identificado pelo vulgo Di Mulher, foi preso nesta quarta-feira (31), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, por agentes do 27º BPM (Santa Cruz) durante uma ação conjunta com o Segundo Comando de Policiamento de Área no Conjunto Cesarão.



O suspeito seria integrante e responsável pelo monitoramento da milícia liderada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que atua no bairro de Santa Cruz e é o maior grupo paramilitar do Rio. De acordo com a corporação, o homem também realizava o serviço de contenção armada nas comunidades controladas pelo bando.

Zinho é irmão do também miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, e assumiu a maior milícia do Rio após a morte do criminoso, em 12 de junho do ano passado.



Na ação, os policiais apreenderam uma pistola com carregador, um aparelho de telefone celular, um rádio transmissor e munições.