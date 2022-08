Prefeitura derruba puxadinho de luxo ilegal em Ipanema, Zona Sul do Rio - Reprodução/TV Globo

Prefeitura derruba puxadinho de luxo ilegal em Ipanema, Zona Sul do RioReprodução/TV Globo

Publicado 31/08/2022 10:40 | Atualizado 31/08/2022 11:46

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Sul realizaram, na manhã desta quarta-feira (31), uma operação para demolir uma construção irregular em Ipanema, na Zona Sul. O "puxadinho de luxo" foi erguido em um prédio comercial na Rua Maria Quitéria, uma das mais valorizadas da região.

De acordo com informações da Subprefeitura da Zona Sul, a obra ilegal já havia sido embargada e autuada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), entretanto, o proprietário seguiu com as construções.

O edifício tem autorização para apenas cinco andares, e mesmo assim foram construídos outros dois. Acima dos pavimentos irregulares existe ainda uma área destinada à casa de máquinas do prédio. Além disso, a rede de incêndio também foi modificada, o que poderia causar risco de desabamento.

fotogaleria

Para o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, o trabalho de fiscalização é fundamental para coibir novas construções irregulares. "Atuamos em áreas que sofrem influência do crime organizado, para demolir construções ilegais que servem como financiamento do crime. Atuamos também em localidades que estão correndo risco de desabamento e para proteger a legislação urbanística e o crescimento ordenado da cidade. Esse de hoje é um exemplo de crescimento desordenado, com descumprimento das regras que podem causar graves prejuízos estruturais a essas edificações, o que coloca em risco a integridade das pessoas", afirmou.As construções são consideradas ilegais, uma vez que não atendem itens como gabarito e altura. Primeiramente, as obras são embargadas pela SMDEIS e, após serem autuadas pelo descumprimento da determinação municipal, são intimadas a realizar a demolição.“Mais uma vez reforçamos que não vamos compactuar com o crescimento desordenado, não importa se é na Zona Oeste, Zona Norte ou Zona Sul, seguiremos combatendo as irregularidades”, completou Flavio Valle, subprefeito da Zona Sul.Também participaram da operação a Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), Guarda Municipal, Comlurb, Rio Luz, Light, Águas do Rio e Polícia Militar.