Ludmilla no podcast PodPah - Reprodução de vídeo

Publicado 24/08/2022 09:54

Rio - Ludmilla, de 27 anos, promete causar em seu show no Rock in Rio. Em entrevista ao "PodPah", apresentado por Igão e Mítico, nesta terça-feira, a cantora revelou que investiu R$2 milhões em sua apresentação, que vai acontecer no Palco Sunset do festival, no dia 11 de setembro.

"Tem meu show e estou preparando um canhão. A gente gastou R$2 milhões com o show do Rock in Rio, só pra vocês entenderem a potência. Vai ser o show da minha vida. Esquece. Estou com uma equipe monstra", contou Lud.

No podcast, a artista também disse que negou parcerias musicais por não ter estrutura necessária. "Já teve feat que eu neguei porque eu não sabia o que fazer. Sem um manager internacional, vou lançar uma música f*dida lá para fora, o meu escritório não estava do jeito que eu queria, eu não tinha as pessoas em que eu confiasse no trabalho…Eu não vou lançar. Não era o momento", lamentou.