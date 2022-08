A banda John Bianchi vence concurso para tocar no palco Rock District do Rock in Rio - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 04/08/2022 11:59 | Atualizado 04/08/2022 12:23

Rio - A banda John Bianchi foi a vencedora do Juv Rock Festival, promovida pela Secretaria Especial da Juventude Carioca da Prefeitura do Rio, e vai tocar no palco Rock District do Rock in Rio, em setembro. Além disso, o grupo foi premiado com uma gravação no estúdio Toca do Bandido, responsável por discos antológicos de artistas como Gilberto Gil e O Rappa. A banda Carminium conquistou o segundo lugar e a Radioativa o terceiro. A seleção aconteceu na noite desta quarta-feira, no Circo Voador, e contou com a participação de oito finalistas, de um total de 89 inscritos.

O vocalista John Bianchi celebrou a vitória e disse que a banda, também formada por Ramon Pina, João Victor Santos, Camile Azevedo e Leonardo Piragine, já vai começar os preparativos para a apresentação no Rock in Rio. "A gente está muito feliz. Vão começar os ensaios, falta pouquinho, mas a gente está preparado para entregar o nosso melhor. O público pode esperar um pouco de loucura, um pouco de rock and roll, maquiagem, look pop misturado com rock. A gente faz essa mistura que parece doida, mas que está dando certo", afirmou.



O cantor, que já participou de outros festivais, disse que estar no palco do Circo Voador foi emocionante. John ainda revelou o segredo do grupo para conquistar o público. "Todas as bandas foram maravilhosas, mas a gente colocou muito coração em tudo o que estava fazendo, a ideia era tornar tudo emocionante. Estávamos preocupados com a técnica, mas também queríamos doar o coração no palco. Ganhar é consequência, estamos sempre preocupados com o público, em entregar algo que passe sentimento, emoção. O sentido de ser artista é isso, trabalhar com a emoção e o carinho com o público".

Para o secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, a criação de um festival é uma forma de aquecer a cena rock no Rio e fazer cultura na cidade. "É muito marcante estar aqui, reunir pessoas, várias tribos. Hoje é um dia para a juventude se encontrar, fazer cultura, fazer cidade e perpetuar todo o conhecimento popular que está na nossa veia e faz pulsar o Rio de Janeiro. Tivemos a felicidade de escolher uma banda que vai tocar no Rock in Rio, que é um dos maiores festivais de rock de todos os tempos. Esse é um momento único e é com muita alegria que chegamos até aqui, o primeiro de muitos festivais, e certamente um dos mais emblemáticos, porque a juventude é potência e o Rio é jovem", disse.



A comissão julgadora foi composta pela musicista Constança Scofield; pelo jornalista Bernardo Araújo; pelo músico, diretor técnico do estúdio Toca do Bandido e sócio-diretor do selo Toca Discos, Felipe Rodarte; e Marisa Menezes, diretora artística da Rock District e da Rock Street do Rock in Rio.



Prefeitura divulga planejamento operacional para o Rock in Rio



A única forma de chegar à Cidade do Rock será por meio do BRT e salientou que, apesar do evento, o serviço funcionará normalmente para a população. A organização do festival disponibilizará ônibus que sairão do terminal rodoviário do Jardim Oceânico e do terminal Alvorada diretamente para a Cidade do Rock, a partir das 13h. Esse transporte se chamará Rock Express e terá custo de R$ 22 (sem o bilhete do Metrô incluso no valor). Metrô e BRT seguem com seus valores normais tanto na ida, quanto na volta. Também há possibilidade do ônibus Primeira Classe, um transporte executivo com 17 pontos espalhados pela cidade. O valor é de R$ 125, ida e volta para cada dia do evento.

O serviço do BRT funcionará normalmente, somente com extensão de horários para três serviços: terminal Recreio-estação Vila Militar; terminal Alvorada-terminal Santa Cruz e terminal Recreio-estação Madureira.

A prefeitura recomenda rotas e horários alternativos para deslocamentos na região da Cidade do Rock, uma vez que todo o entorno será área de circulação restrita. Também não haverá estacionamento no entorno do evento. Inclusive, a CET-Rio informou que 17 reboques trabalharão no guincho de carros parados irregularmente.

Diferentemente de edições anteriores, o trânsito será livre ao redor do evento durante toda a manhã. A interdição só se inicia a partir das 14h da tarde até às 6h da manhã do dia seguinte, quando a Avenida Abelardo Bueno e as Ruas Jaime Poggi, Franz Weissman e Aroazes serão reabertas.

Outra novidade fica por conta da implantação de cancelas como forma de agilizar a entrada de quem pode adentrar os locais durante o festival. O controle do acesso será feito através da leitura de uma tag que o morador vai receber da prefeitura, substituindo o adesivo usado em outras edições, evitando possíveis fraudes. Quem mora na região da Cidade do Rock precisa, até dia 8 de agosto, se credenciar no site da prefeitura . A estimativa é de que cerca de 35 mil automóveis sejam credenciados.

A edição do Rock in Rio deste ano será realizada nos dias 2, 3, 4, 8, 9 10 e 11 de setembro.