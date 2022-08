Thiaguinho e Ferrugem se apresentarão juntos no Rock in Rio - Montagem / Marcos Duarte / Marcos Hermes

Thiaguinho e Ferrugem se apresentarão juntos no Rock in RioMontagem / Marcos Duarte / Marcos Hermes

Publicado 18/08/2022 20:49

Rio - A organização do Rock in Rio anunciou novas atrações do festival na noite desta quinta-feira. No dia 4 de setembro, o show de Emicida no Palco Sunset contará com grandes revelações da música brasileira entre seus convidados: Drik Barbosa, Henrique Vieira, Priscilla Alcântara e Rael cantarão ao lado do rapper.

Já no dia 10, o palco dos encontros memoráveis da Cidade do Rock terá o irreverente sambista Jorge Aragão cantando com o trio Gilsons. Na mesma data, o Espaço Favela proporcionará um momento icônico entre dois dos maiores samba e pagode do Brasil: Thiaguinho é o grande convidado de Ferrugem, embaixador do espaço.

“A edição do reencontro do Rock in Rio vai contar com encontros únicos não apenas no Palco Sunset, como já é esperado pelo público, mas também no Espaço Favela. Este ano, os dois palcos trazem um line-up que vai provocar e emocionar todo o público presente. Estarão reunidos artistas de diversos ritmos e estilos musicais, que vão fazer uma verdadeira festa na Cidade do Rock embalada por vozes de cantores gigantes da atualidade”, garante Zé Ricardo, diretor artístico do Palco Sunset e Espaço Favela.



Uma das apresentações mais aguardadas do festival, o rapper Emicida traz uma versão de seu show "AmarElo", criado exclusivamente para o Palco Sunset, convocando um time de peso para cantar ao seu lado no dia 4 de setembro. Rael, um dos principais nomes do hip-hop nacional, está confirmado para se juntar a Emicida em um momento que será histórico para os fãs. Outra convidada é Drik Barbosa, uma das maiores cantoras de rap da atualidade e que vai entregar uma apresentação repleta de energia e potência para o público. Somando o time, Priscilla Alcântara, que será a headliner do Palco Supernova no dia 11 de setembro, também se junta a Emicida e promete impactar todos com a força de sua voz marcante. Fechando o time de convidados de Emicida, Henrique Vieira, que vai emocionar a todos com o poder de suas letras, canções e poesias, sempre em torno do amor.



No dia 10 de setembro, o Palco Sunset receberá mais uma parceria inédita e exclusiva proporcionada pelo maior festival de música e entretenimento do mundo. O renomado cantor, compositor e lenda do samba brasileiro, Jorge Aragão, é o convidado especial da apresentação já anunciada do trio Gilsons, formado por Fran, João e José, respectivamente netos e filho de Gilberto Gil. Juntos, os artistas vão entregar uma apresentação emocionante, repleta de hits, que vão encantar todos os presentes.



No mesmo dia, 10 de setembro, o Espaço Favela também receberá um show histórico: dois dos maiores nomes da atualidade do samba e pagode brasileiro, se juntarão para uma apresentação que será memorável. O cantor Ferrugem, grande embaixador do Espaço Favela, receberá no palco um convidado de honra e seu grande amigo: o cantor Thiaguinho, que também faz sua estreia no Rock in Rio. Natural de Presidente Prudente, em São Paulo, Thiaguinho é um fenômeno do ritmo e faz sucesso por todo o Brasil com músicas de seus icônicos álbuns “Hey, Mundo”, “Vibe”, “Tardezinha”, “Infinito”, entre outros. Ao lado de Ferrugem, os dois artistas vão entregar um show inédito que vai arrepiar todo o público presente.