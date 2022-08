Rock in Rio 2022 abre venda extraordinária - Reprodução/Instagram

Publicado 09/08/2022 14:20 | Atualizado 09/08/2022 14:23

Rio - Faltando menos de um mês para o evento mais esperado do ano, a organização do Rock in Rio anunciou na manhã desta terça-feira (9) que abrirá uma venda extraordinária dos ingressos remanescentes às 19h. Para aqueles que não conseguiram garantir a entrada para o festival, esse é o momento.