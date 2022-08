Migos cancela show no Rock in Rio e é sustituído por Jota Quest - Divulgação

Migos cancela show no Rock in Rio e é sustituído por Jota QuestDivulgação

Publicado 25/08/2022 14:02 | Atualizado 25/08/2022 16:11

Rio - O Rock in Rio anunciou, nesta quinta-feira (25), uma alteração no line-up do dia 4 de setembro. O trio de rappers Migos, que se apresentariam no Palco Mundo neste dia, cancelaram a presença, segundo a organização, "por questões alheias ao festival".

fotogaleria

Para substituir a atração, a banda Jota Quest assume o espaço com a turnê “JOTA 25 - De Volta ao Novo”. IZA, que antes abriria o Palco Mundo, agora se apresentará no segundo horário, que estava destinado aos rappers.

No início da semana passada, um dos integrantes do Migos, o rapper Offset, deixou o trio após boatos de desentendimentos com os outros dois companheiros, Quavo e Takeoff. Em uma entrevista ao Rap Radar, eles confirmaram que agora são uma dupla.