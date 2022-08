Evento-teste do Rock in Rio conta com shows de Criolo e Ferrugem

Rio - A produção do Rock in Rio realizou, nesta terça-feira, um evento-teste no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para simular e dar um gostinho do que o público vai encontrar no festival. A edição 2022 do Rock in Rio começa na próxima sexta-feira (2), com a abertura dos portões às 14h. Além de sexta, também haverá festival nos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

No evento realizado nesta terça, todos os brinquedos da Cidade do Rock estavam em funcionamento, assim como todos os palcos e arenas. Em coletiva de imprensa, Roberto Medina afirmou que o Rock in Rio é "um caso de amor com a cidade" e comemorou o fato de o festival estar de volta "após dois anos e meio de reclusão" por conta da pandemia da covid-19.

O prefeito Eduardo Paes, que também estava no evento, relembrou os cerca de R$ 1,7 bilhão gerados para a cidade pelo público que vem de fora para curtir o festival. Ele também exaltou o papel do Rock in Rio "na construção da identidade do carioca e da narrativa sobre o Rio".

Mais de 350 crianças de comunidades cariocas visitaram a Cidade do Rock neste Preview. À noite, o evento-teste contou com ensaios de Ferrugem, no Palco Favela, e Criolo, no Sunset. Ao som da música tema do festival, com direito ao show de luzes que marca o encerramento das atividades em cada dia de evento, o simulação do Rock in Rio chegou ao fim.

