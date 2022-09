Vitão - Micaela Zotte

Publicado 01/09/2022

Rio - Vitão foi confirmado, nesta quinta-feira (1), como uma das atrações do Coke Studio do Rock in Rio deste ano. O cantor fará sua apresentação solo pela primeira vez no festival dia 11 de setembro, encerramento do evento. Em 2019, ele fez uma participação no show do rapper Projota."Eu estou me sentindo muito realizado! Acredito que um dos sonhos de todo artista brasileiro é tocar no Rock in Rio, e pra mim é uma alegria gigantesca estar ao lado dos maiores artistas do mundo, em um evento tão caloroso. Vai ser incrível, eu vou dar o melhor de mim nesse show!", afirmou Vitão.