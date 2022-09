Roberta Medina na coletiva do evento-teste do Rock in Rio - Divulgação / Rock in Rio

Publicado 02/09/2022 07:00 | Atualizado 02/09/2022 07:31

Rio - Depois de um ano de adiamento por conta da pandemia da Covid-19, o Rock in Rio volta ao Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira, com diversas atrações nos palcos e espaços espalhados pelo festival. A nona edição do evento no Brasil, que começa hoje e continuará nos dias 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, já foi nomeada como o "Rock in Rio Reencontro", já que o público vai redescobrir a experiência de curtir um grande evento com música boa, pessoas animadas, brinquedos radicais e cenários grandiosos após o período de isolamento social.

"A gente quer viver esses sete dias de celebração. A gente está consciente de que cada dia de evento aqui é um privilégio, celebrando a vida e resgatando o direito de ser feliz. De fato, não tem ferramenta melhor para isso do que a arte, a música, o entretenimento”, afirma Roberta Medina, vice-presidente executiva do festival.



O evento-teste do "Rock in Rio", realizado na última terça-feira, apresentou para jornalistas, convidados e associados do Rock in Rio Club toda a estrutura do evento e um gostinho do que vai acontecer na Cidade do Rock a partir de hoje. O prefeito Eduardo Paes também marcou presença no evento e relembrou os cerca de R$ 1,7 bilhão gerados para a cidade pelo público que veio de fora para curtir o festival. Ele também exaltou o papel do festival "na construção da identidade do carioca e da narrativa sobre o Rio".



Criado em 1985 com a intenção de dar voz a uma geração, o Rock in Rio foi responsável por colocar o Brasil na rota de shows internacionais e se consagrou como o maior festival de música e entretenimento do mundo, marcando presença também em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Em 37 anos de atuação e 20 edições, o evento segue esgotando ingressos e batendo recordes de público.



"Estou ansioso para o dia do reencontro, do abraço. Em 2 de setembro teremos um dia histórico, como em 1985, de festa, de celebração e de paz. Não é apenas sobre música, mas sobretudo experiência. A vida é muito melhor ao vivo. E as pessoas urgem por este momento. Se a abertura de portas do Rock in Rio já era emblemática para nós, da organização, e para os fãs, que são recebidos de braços abertos e aplaudidos, em 2022 a emoção não caberá no nosso peito. Será a maior e melhor edição do Rock in Rio de todos os tempos", garante Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, que deu a esta edição o lema “tudo nosso de novo”, enfatizando o retorno à vida após dois anos de confinamento.



ATRAÇÕES



Prometendo uma edição histórica, a organização do Rock in Rio preparou um novo Palco Mundo, o maior de todas as edições. Ele terá 104 metros de largura, o que equivale a duas piscinas olímpicas, e 30 metros de altura, similar a um prédio de 10 andares, além de ser feito de aço 100% reciclado. "É a primeira vez que a gente pega a dimensão do Palco Mundo e utiliza ele para contar uma história que vai além dos artistas" ressalta Luis Justo, CEO do Rock in Rio.



O principal palco do festival receberá Dream Theater, Iron Maiden, Gojira e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Jota Quest no dia 4; Guns N' Roses, Måneskin, Offspring e CPM 22 no dia 8; Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial no dia 9; Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan no dia 10; e para fechar, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo no dia 11.



No entanto, o Palco Mundo não é a única atração do evento, que conta com 18 espaços, dentre eles os palcos Sunset e Supernova, e também o Espaço Favela, que receberão nomes como Jessie J, Avril Lavigne, Gilberto Gil, Racionais, Ludmilla, Emicida, Priscilla Alcântara, Ferrugem, Thiaguinho, dentre outros.



“Meu show no Rock in Rio vai ser uma experiência pra quem estiver acompanhando de casa. Estou preparando um conteúdo muito especial pra vocês entenderem cada detalhe do show e da nova era. A minha ideia é que mesmo que você não tenha conseguido ir, se sinta parte também”, conta Ludmilla, que se apresentará pela segunda vez no Palco Sunset fechando os trabalhos no dia 11. “Estamos gastando R$ 2 milhões com o show do Rock in Rio. Vai ser o show da minha vida", reitera.



Se apresentar no Rock in Rio é o sonho de muitos artistas, dentre eles Ferrugem, que levará seu estilo musical para o festival pela primeira vez. "É uma loucura. Sou o primeiro cantor de pagode a cantar no Rock in Rio. O primeiro nome do festival é rock e teremos o pagode estrelando. É muito bom. Vou confessar que estou contando os dias para o festival. Estou marcando um dia a menos, diariamente. Vai ser incrível. Me senti muito honrado com o convite. Será um show especial para um momento especial", declara ele, que é embaixador do Espaço Favela e cantará no dia 10 ao lado de Thiaguinho.



EXPERIÊNCIAS



Mas nem só de música se faz um Rock in Rio. Em 385 mil metros quadrados, o festival reúne diversas experiências, como o parque de diversões, que neste ano conta com uma novidade: o Discovery, um brinquedo que eleva 40 passageiros em movimentos circulares horários e anti-horários, em dois eixos, atingindo altura total de 20 metros. Além da Roda-Gigante, Tirolesa, Mega Drop e Montanha Russa, brinquedos já conhecidos pelo público.



E para evitar as longas filas tradicionais do parque, a organização preparou um aplicativo oficial, que está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android. Nele será possível fazer o agendamento dos brinquedos e conferir o status, enquanto curte outras atrações da Cidade do Rock. Também será possível conferir os horários dos shows de cada palco, o mapa do evento, as opções de alimentação, as experiências das marcas, além de todas as informações de serviços, como as melhores opções de transportes.



Todos os dias do Rock in Rio serão transmitidos pelos canais Globo de TV aberta, fechada e streaming. O Multishow e o Globoplay farão a transmissão ao vivo dos principais shows. O Canal Bis entra como um suporte na transmissão de algumas apresentações e, ao final da noite, a TV Globo exibe um compacto com os melhores momentos.