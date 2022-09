2022-09-02 - ROCKINRIO - Movimentação do publico, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio, realizado na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(02). Foto de personagem e palco Favela . Na foto: Daniela Steein, Fernada, Silvério e André - Sandro Vox/Agência O Dia

Publicado 03/09/2022 01:14 | Atualizado 03/09/2022 03:46

Rio - A maratona de shows é intensa e nem todo mundo aguenta ficar o tempo todo em pé. O melhor cantinho para descansar foi o chão mesmo. Várias rodinhas de grupinhos lanchando e recuperando o fôlego no gramado da Cidade do Rock, nesta sexta-feira, eram vistas em quase todos os espaços do festival.

A administradora Daniela Sttein, de 41 anos, se rendeu ao cansaço - e a fome- e fez uma pausa na programação musical. "Estou relaxando agora, comendo alguma coisa. Essa é minha primeira vez aqui. Vim com meus amigos e não temos nenhum problema em sentar no chão, deitar", comenta ela, que estava acompanhada de Fernanda, Silvério e André.

Logo ao lado, pai e filho tomavam uma cervejinha e conversavam em uma mesa. O engenheiro civil Carlos Romano estava acompanhado do filho Igor. "Não estamos descansando, demos um pausa (risos). Nem dá pra beber muito, está tudo caro", diz aos risos. "Cresci ouvindo rock, é muito legal ter a experiência e conhecer o Rock in Rio. O show do Sepultura foi sensacional, os caras deveriam ser motivo de orgulho para o nosso país", completa.

Igor herdou o gosto musical do pai. "Ouvi muito vinis dele de rock. Não tem como não se render ao rock. Vir com meu pai também é muito maneiro".