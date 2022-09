Alok - ALIVECOVERAGE

Publicado 02/09/2022 20:17

Rio - Alok traz para o Palco Mundo do Rock in Rio, neste sábado (3), um show que será resultado de muito tempo e investimento, como conta a assessoria do DJ. Se inspirando no tema do festival, "por um mundo melhor", ele celebra a importância da união como ferramenta transformadora. Para isso, buscou construir junto ao uso da tecnologia uma narrativa interativa com influência de suas ações sociais.

Assinado pelo renomado designer Alexander Hesse, responsável pelo show do trio sueco "Swedish House Mafia", que se apresentou ao lado de The Weeknd na última edição do Coachella, o cenário do show de Alok cria um estrutura multissensorial que traduz, através de duas mãos gigantes, a captura e emanação de energia. Simbolicamente, elas canalizam e distribuem a energia do show e do público do Rock in Rio com uma interação cuidadosamente desenvolvida para criar a melhor experiência.

O figurino do artista segue a mesma ideia, desenhado exclusivamente para sua apresentação pelo estilista Leandro Benites.



Alok promete um show de atmosfera cinematográfica, conteúdos de inteligência artificial e uma estrutura de iluminação nunca vista no Brasil. A apresentação vem sendo elaborada por vários meses e foi submetida a testes em sua última turnê na Europa.