Geral - Rock in Rio 2022 - Primeiro dia do festival - Na foto, Sepultura e OSB. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/09/2022 19:20

Rio - O Rock in Rio começou em grande estilo! A primeira banda a tocar no Palco Mundo no primeiro dia foi o sucesso do metal, Sepultura. Abrindo as apresentações às 17:30, a novidade trazida pelos mineiros foi a união com a Orquestra Sinfônica Brasileira.

Os metaleiros deixaram a abertura com a música orquestra, surpreendendo o público, que ouvia as notas de um balé clássico, do compositor russo Ígor Stravinski, sem entender o que estava acontecendo. Aos poucos as guitarras da banda foram compondo o som e o show começava para valer.

Logo depois o setlist seguiu com a banda e a orquestra se revezando, para que os instrumentos da orquestra conseguissem sobressair. Os fãs ficaram animados com novidades feitas exclusivamente para essa apresentação, como a versão roqueira da 9 Sinfonia de Beethoven.

O guitarrista Andreas Kisser foi um dos destaques, com seus solos explosivos marcando o seu retorno aos palcos e holofotes, dois meses depois de perder a esposa: "Que sentimento fantástico estar aqui com vocês depois dessa pandemia, depois dessa p* toda que aconteceu", disse ao público. O maestro da Orquestra vestia uma blusa em homenagem à falecida, prestando solidariedade ao músico.

O público também aproveitou o momento após a musica "Kaiowas", instrumental com referência indígena, para gritar contra o presidente Jair Bolsonaro. As vaias duraram cerca de dez segundos e o show continuou.