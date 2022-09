Andreas Kisser faz passagem de som para apresentação do Sepultura no Rock in Rio - Reprodução Internet

Andreas Kisser faz passagem de som para apresentação do Sepultura no Rock in RioReprodução Internet

Publicado 01/09/2022 11:23 | Atualizado 01/09/2022 11:39

Rio - Andreas Kisser deixou os fãs em polvorosa ao publicar no Instagram, nesta quarta-feira, um vídeo de sua passagem de som para a apresentação do Sepultura no Palco Mundo do Rock in Rio. Os roqueiros vão se apresentar no festival na sexta-feira, fazendo a abertura do palco principal.

fotogaleria

"Mestre", escreveram vários fãs nos comentários do vídeo. O Sepultura vai se apresentar ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira no festival. O grupo Iron Maiden será o headliner da noite. O Rock in Rio acontece no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 de setembro.