Palco Mundo vai receber artistas como Iron Maiden, Justin Bieber, Guns N Roses e ColdplaySandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/09/2022 17:45

Rio - A Cidade Maravilhosa volta a ser a Cidade do Rock nesta sexta-feira (20). Chegando a hora, a ansiedade aumenta para quem vai voltar ao Rock in Rio depois de três anos, seja para a aproveitar o show do artista favorito ou para constatar: o festival é mais do que um evento de música. Para que tudo fique um espetáculo, os funcionários ajustam os últimos detalhes.

Essa certeza chegou cedo para a estudante Maria Clara Senna, de 21 anos. Essa vai ser sua quinta edição no evento, mas ela conta que já se apaixonou logo em sua estreia, aos 12 anos. Nessa caminhada, que começou com a ajuda de sua mãe, Maria Clara teve oportunidade de assistir apresentações marcantes — a banda Queen foi eleita a melhor. Agora, ela torce para que o canadense Justin Bieber, principal atração deste domingo (4), consiga superar a emoção que sentiu há sete anos.

"O melhor show que eu vi foi o do Queen, em 2015, com o Adam Lambert. Foi surreal. Na época, não conhecia tão bem a banda e fui com a minha mãe, que sempre foi de música, show. Quando ela foi em 2011, eu não fui e fiquei muito chateada. Em 2013, quis ir de qualquer jeito e ela me levou. Vi que o Rock in Rio não é só um evento de música, é muito mais", contou.

Outra presença confirmada para assistir o artista canadense é a Kícyla Lyra, de 20 anos. A estudante é fã de Justin Bieber há mais de 10 anos e esteve em todos os shows dele no Rio. Para também comparecer na Cidade do Rock, ela se apressou e garantiu o ingresso logo na pré-venda. Agora, a ansiedade aumenta e ela só consegue pensar no cantor.

"Sou fã do Justin desde que tinha 8 anos. Inclusive, meu primeiro show internacional foi dele em 2011. Eu era bem pequena e tinha uma 'febre' do Justin, todo mundo só falava dele. Isso foi crescendo comigo. Fui em 2011, depois fui em 2017 e vou no Rock in Rio. Estou muito animada, comprei o ingresso há um ano, ainda na pré-venda. Não paro de pensar nisso, vai ser o melhor dia do ano para mim", disse, entusiasmada com a volta do cantor ao Brasil.

Para a experiência ser ainda melhor, os funcionários do Rock in Rio estão animados para finalizar os preparativos. Inclusive, não havia ninguém mais alegre que o montador de eventos Carlos Antônio Ramos, de 53 anos. Nesta quinta-feira (1), ele trabalhava na montagem do chafariz. Ali, no seu palco, esbanjou sorrisos e vibrou a cada fotografia.

"É minha terceira vez no Rock in Rio. Estamos na finalização desse chafariz maneiro! (Rock in Rio) é melhor momento que tem, é mais uma vitória. Sabemos que é uma guerra, uma pressão. Mas é um momento de alegria, entregar para a galera se divertir", disse.

Yanka Albuquerque, de 26 anos, está trabalhando pela primeira vez no evento. Ela está na parte de controle do acesso, mas, assim que der seu horário, vai correr para assistir as apresentações. "Vou trabalhar, a princípio, todos os dias até dia 11. Estamos todos muito animados, é um evento muito incrível. Com certeza vamos assistir o Alok no sábado e o Justin Bieber no domingo. Aqui (no acesso) é bem distante, então para assistir é só depois do horário."

O festival acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro com shows de diversos artistas nacionais e internacionais. Todas as apresentações acontecem nos oito palcos da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O evento também vai contar com um esquema especial de transporte

Para quem quiser se programar para se alimentar durante a festa, o evento-teste serviu para apresentar os valores de comidas e bebidas do festival

Transferência de ingresso



Pela primeira vez no Rock in Rio, os ingressos serão apenas digitais. Com isso, é preciso que o download seja feito no celular pelo site do ingresso.com . Para transferir o ingresso outra pessoa, é necessário seguir esse passo a passo no mesmo site:

1- O comprador deve inserir e confirmar o e-mail da pessoa que vai receber o ingresso.

2- Um código será gerado. Envie ele para a pessoa que vai utilizá-lo.

3- Essa pessoa, entrando na conta da ingresso.com, informa o código para completar o recebimento do ingresso.

4- Na sequência, o ingresso poderá ser registrado no nome de quem ira utilizá-lo.

Atenção:

- O ingresso não poderá ser transferido no dia do show. Ou seja, o comprador só pode transferir o ingresso até às 23h59 do dia anterior ao show.

- Quem está recebendo o ingresso tem 24h para aceitar a transferência. O ingresso recebido não pode ser repassado. Só é possível aceitá-lo ou devolvê-lo ao comprador inicial.

- O ingresso só pode ser baixado uma única vez. Ou seja, se pretende transferir para outra pessoa, não faça o download no celular.

* Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes

* Colaborou Sandro Vox