Janick Gers, guitarrista do Iron Maiden, assiste ao jogo do Vasco em São Januário - Reprodução

Janick Gers, guitarrista do Iron Maiden, assiste ao jogo do Vasco em São JanuárioReprodução

Publicado 01/09/2022 12:45 | Atualizado 01/09/2022 12:49

Rio - O guitarrista Janick Gers, do Iron Maiden, prestigiou a partida entre Vasco e Guarani pela série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, em São Januário. A banda Iron Maiden será a atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio, na sexta-feira. Os fãs ficaram muito empolgados com a presença do músico no estádio e postaram várias fotos nas redes sociais.

fotogaleria

A ligação entre o Iron Maiden e o Vasco é antiga. Tudo começou no final dos anos 80, quando a Força Jovem Vasco começou a colocar o vocalista da banda, Eddie, em seus bandeirões e faixas levadas para o estádio.

Em 2001, quando estavam no Brasil para o Rock in Rio 3, Janick Gers e o baixista Steve Harris foram convidados para assistir à partida entre Vasco e São Caetano pela final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. O time venceu e imagens da torcida, do estádio e até de Romário, que marcou um gol pelo Vasco, apareceram no Instagram do Iron Maiden na ocasião.