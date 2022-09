Justin Bieber - Reprodução/Instagram

Justin BieberReprodução/Instagram

Publicado 02/09/2022 17:03 | Atualizado 02/09/2022 17:05

Rio - Atenção! O Rock in Rio fez mudanças na programação dos palcos Mundo e Sunset deste domingo (4). Justin Bieber irá encerrar o dia mais cedo. As atrações do palco principal, que normalmente começam às 18h, neste dia irá começar às 16h15, um recorde para o festival.

fotogaleria

Confira a nova programação dos dois palcos:



Palco Mundo



23h00 - Justin Bieber

20h35 - Demi Lovato

18h25 - IZA

16h15 - Jota Quest

Palco Sunset



21h55 - Gilberto Gil e família

19h30 - Emicida convida Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcântara

17h20 - Luísa Sonza com Marina Sena

15h10 - Matuê