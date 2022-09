Abertura do Rock in Rio 2022 acontece nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 02/09/2022 12:06

Rio - É hoje! A abertura dos portões do Rock in Rio 2022 começa às 14h desta sexta-feira. Para curtir a programação de 14 horas diárias de shows, é preciso de organizar. Com a novidade do ingresso digital, é importante que o público já saia de casa com o ingresso baixado na wallet do celular. Quem vai usar o Rock Express, transporte coletivo exclusivo que sairá da estação Jardim Oceânico e Terminal Alvorada, ainda consegue adquirir o bilhete no site. Para evitar qualquer contratempo, a organização recomenda que o público se planeje e adquira o serviço antecipadamente. O BRT não fará serviço para o Parque Olímpico.

O primeiro dia festival começa com um line up de peso no Dia do Metal com mais de 72 horas de muita música. Na grade de horários do Palco Mundo, o IRON MAIDEN, headliner da noite, será a terceira atração a subir no espaço. Com isso, a programação fica: 17h25 (Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira), 19h25 (Gojira), 21h30 (IRON MAIDEN) e 00h05 (Dream Theater).

O maior festival de música e entretenimento do mundo acontece entre os dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 de setembro. Com seus ingressos totalmente esgotados, o festival receberá 700 mil pessoas durante os sete dias.

Os brasileiros do Black Pantera, que serão responsáveis por abrirem as apresentações do Palco Sunset, convidam a banda Devotos, seguidos pelo supergrupo de heavy metal americano Metal Allegiance. Abrindo a sequência de headliners do palco Living Colour e o guitarrista Steve Vai, fazem um encontro inédito que entrará para a história das grandes apresentações realizadas no festival. Fechando essa noite apoteótica os americanos da banda Bullet For My Valentine vai levar os headbangers ao delírio com seus sucessos.



No Espaço Favela, o primeiro dia do festival começa com a banda Revengin com um projeto ambicioso que visa mesclar Heavy Metal com elementos sinfônicos em um time composto por grandes músicos do estado do Rio de Janeiro. A banda Affront, formada em 2016 pelo Baixista, vocalista e líder Marcelo Mictian, nascido e criado no Complexo da Maré, é a segunda a subir no palco. Fechando a noite, a banda Gangrena Gasosa, formada no Rio de Janeiro, no início da década de 1990, cruza elementos da cultura afro-brasileira na sua música incorporando uma mistura de Heavy Metal com Hardcore regado a pontos de Exus.



A estreia do novo local do palco Supernova fica por conta de Crypta, Surra; Matanza Ritual e Ratos de Porão. Já na Rock Districk sobem ao palco Oitão; Noturnall; Eminence e Sioux 66. No New Dance Order, Chang Rodrigues Live; Flo Masse Vs Craig Ouar; Binaryh; Valentina Luz; Ananda; Renato Ratier Vs Diogo Aciolly e Len Faki prometem colocar os headbangers para dançar.



Brinquedos

O público poderá se divertir nos brinquedos: Roda-Gigante, Montanhas Russas, Tirolesa, Discovery e Megadrop, além do Carrossel. Na arena 3, a NAVE inicia suas sessões às 14h30, com uma verdadeira imersão na Amazônia Contemporânea e um grande show de projeções e músicas no barco aparelhagem instalado no local.

Às 16h30, haverá encontros especiais entre artistas e o público que, a cada dia, assistirá uma apresentação musical inédita no espaço. No primeiro dia de festival, 2 de setembro, os DJs residentes Will Love e Waldo Squash se intercalam durante as apresentações da programação.

Na sessão de 16h30, o público acompanhará um show emocionante de Guitarrada das Manas e Mestre Solano, encontro inédito no barco-aparelhagem da NAVE. Já no Uirapuru, as quatro sessões diárias prometem emocionar a plateia com o espetáculo que conta a mágica lenda de um pássaro indígena.

A nova e remodelada Gameplay Arena vai mostrar como os games e a música podem se misturar de uma forma única e especial. A primeira atração que sobe ao palco depois do esquenta do DJ Cereja é a gameplay do MultiVersus, da Warner Bros. Games, às 14h30, em que o público poderá participar de duelos no jogo multiplayer e gratuito que reúne personagens icônicos como Batman e Salsicha.

Arthur Ribas, apresentador do Warner Play, vai comandar a diversão, além de mostrar o trailer do game. Logo depois, às 15h45, o palco recebe dinâmicas interativas sendo conduzidas pelos embaixadores brasileiros do game Just Dance, que é sempre um sucesso no festival. Já às 17h, acontece a fase de grupos do e-Brasileirão PRO.

Este ano, pela primeira vez, a reta decisiva do e-Brasileirão PRO vai para o evento e junto com ela uma estrelada lista de players estão confirmadas: Mito Abdalla, Eduardinho, Henrykinho, Gabriel Franja, Allan de Campos, Wellington "Nego Jr.", Ewerson Portela, MTS Montro, Ruan, CyberDan, Thardelly e Markston.

O campeonato promete muita emoção com os grandes times brasileiros e comentaristas como Arthur Apeste e Arnaldo Cezar Coelho, Guerreiro Narrador, além de show matches com grandes jogadores de futebol, como Djair e influenciadores como Raquel Freestyle e Negrete.

Os fãs também poderão acompanhar a transmissão de casa através do Stream do Estagiário no seu canal na Twitch. Fechando o dia, se apresenta o duo de DJs INNDRIVE, que coleciona mais de 40 milhões de streams no Spotify.

Como chegar à Cidade do Rock durante o festival



Para que os fãs do Rock in Rio cheguem à Cidade do Rock de forma rápida, fácil, segura e confortável, o festival contará com dois transportes exclusivos: o Rock Express e o Primeira Classe, que já estão disponíveis para compra. Serão 160 veículos Rock Express e 500 ônibus Primeira Classe. Durante os sete dias de evento, a operação do funcionamento de transportes públicos e vias do entorno do festival terão um esquema especial: o MetrôRio manterá a estação Jardim Oceânico aberta 24 horas para embarque e todas as outras estações em funcionamento para desembarque nas madrugadas. O Rock Express funcionará a partir do meio-dia e o Primeira Classe com horários agendados. O BRT não fará serviço para o festival.



A novidade deste ano é o serviço Rock Express, que são coletivos exclusivos para o transporte do público para o Rock in Rio. É importante ressaltar que os bilhetes do Rock Express e do MetrôRio ou outras linhas de ônibus devem ser adquiridos de forma separada. Na ida, o Rock Express tem como local de embarque os terminais do Jardim Oceânico e Alvorada. O ponto de desembarque é o Terminal Olímpico (Cidade do Rock), que durante os sete dias de evento será de uso exclusivo do Rock Express.

No momento do embarque, os usuários do serviço receberão uma pulseira de identificação que, no regresso para casa, apenas precisarão mostrar para a equipe de apoio para, assim, acessar ao Rock Express. Na volta, o público embarca no Terminal Olímpico (Cidade do Rock) e terá como destino os terminais do Jardim Oceânico e Alvorada, onde poderão fazer a conexão com o MetrôRio ou outras linhas de ônibus da cidade.

Para que os usuários cheguem mais rápido ao festival, o serviço usará os corredores do BRT e não fará nenhuma parada no trajeto, tanto na ida quanto na volta. O Rock Express já está à venda no site e funcionará das 12h até às 5h, com o bilhete no valor de R$ 22,00, já contemplando a passagem da ida e da volta. Se organize e não deixe para a última hora! Para este serviço, não é necessário marcar horários de embarque, já que os coletivos sairão a todo o instante dos pontos de embarque, tanto da ida quanto da volta.



O Transporte Primeira Classe, sucesso nas edições passadas do Rock in Rio, continuará a oferecer o serviço para o público que irá ao evento. Esta é a opção mais confortável e a única, para os cariocas, que deixa os clientes em uma entrada exclusiva dentro da Cidade do Rock, perto do palco New Dance Order.

No total, serão 17 pontos de embarque pelo Rio de Janeiro, que levarão o público em ônibus executivos que não farão nenhuma parada durante o trajeto. Para este serviço, na ida ao evento é necessário escolher um local de embarque e marcar o horário de partida para o Rock in Rio — que ocorre entre 11h e 19h.

Na volta, no mesmo local que chegou ao festival, o público embarca no momento que desejar — sem necessidade de marcar horário —, podendo retornar para qualquer um dos 17 destinos (exceto rota de Petrópolis), a partir de 22h, com saídas sob demanda.

Para este serviço, a venda é somente online e a tarifa é de R$125,00, já contemplando a passagem de ida e de volta. O valor pode ser parcelado em até três vezes, e a venda está aberta com vagas limitadas no site.